Viaggi negli States: verso il voto per aprire le porte anche ai non vaccinati

Gli Stati Uniti vanno verso uno stop all’obbligo vaccinale per entrare nel Paese. Sarà votato entro la fine della settimana l’emendamento alla Camera con il quale verrebbe anticipata l’apertura a tutti i turisti, inizialmente prevista per il prossimo mese di aprile, una mossa chiesta per fornire un’ulteriore spinta alla ripresa del turismo negli Usa.

Le reazioni

L’iniziativa, si legge su Simpleflying, va controcorrente rispetto a quanto consigliato ancora di recente dal Center for Disease Control, che considera il vaccino contro il Covid l’unica vera arma per combattere la diffusione del virus, anche se non c’è stata una specifica pronuncia. Di tono opposto invece la reazione della Us Travel Association che ha ricordato di avere a lungo “sostenuto la rimozione di questo requisito e non vede alcun motivo per aspettare fino alla scadenza dell'emergenza sanitaria pubblica, in particolare perché i potenziali visitatori stanno pianificando viaggi primaverili ed estivi".



Gli Stati Uniti sono al momento uno degli ultimi Paesi ad avere ancora attivo il divieto di ingresso per i non vaccinati in una fase in cui la diffusione del virus non sembra ormai più preoccupare.