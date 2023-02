Perù: continua l'emergenza in alcune aree turistiche

Le conseguenze delle proteste politiche in corso, che stanno interessando il Perù da due mesi, hanno portato a dichiarare lo stato d’emergenza in molte regioni del Paese, alcune a spiccata vocazione turistica.

Come evidenzia TTG Media, i disordini hanno provocato un nuovo aggiornamento da parte del Foreign Office dopo che misure speciali sono state emanate a Cusco, Arequipa e Puno.

Interessate dai provvedimenti restrittivi anche Madre de Dios, Apurimac, Moquegua e Tacna.



Le operazioni all'aeroporto Juliaca di Puno sono state sospese dall'inizio di gennaio e l'aeroporto di Arequipa opera in orari limitati.

I viaggi in alcune parti del Paese potrebbero non essere possibili a causa dei blocchi stradali e della sospensione dei servizi ferroviari.

Secondo gli ultimi aggiornamenti difficoltà operative riguardano treni e autobus da e per Machu Picchu da Cusco e altri servizi nella Valle Sacra.



Inoltre, ci sono state chiusure sporadiche sia del Cammino Inca che dello stesso Machu Picchu, nonché problemi nella capitale Lima e sulle principali autostrade.



Le proteste possono interrompere i viaggi stradali, ferroviari, fluviali e aerei e colpire aree turistiche come Lima, Ica, Cusco, Arequipa, Puno, Puerto Maldonado e Iquitos.

Inoltre, i disordini a Puno possono portare alla chiusura del valico di frontiera con la Bolivia, compreso il lago Titicaca.

Nel centro di Lima, le manifestazioni potrebbero interrompere l'accesso al centro storico e ad alcuni uffici pubblici. Infine, le proteste a Ica possono portare al blocco dell'autostrada Panamericana.



Anche l’Amazzonia può risultare coinvolta, con l'interruzione delle navi turistiche in aree remote dove l'accesso a cibo e acqua può essere limitato e le evacuazioni sono possibili solo in barca.