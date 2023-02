Inaugurata Brussels House: il Belgio ha una sua 'casa' nel cuore di Milano

di Alberto Caspani

Taglio del nastro a Milano per la Brussels House, primo esempio in Europa di spazio polifunzionale per promuovere la capitale del Belgio e il suo Made In: “Eco-design, moda ed economia circolare - ha spiegato Pascal Smet, segretario di Stato belga intervenuto alla cerimonia - saranno al centro degli eventi e delle esperienze multisensoriali proposte nella nuova sede di via Gaetano de Castilla 23, nei pressi della Stazione di Porta Garibaldi a Milano: una delle aree più vitali, verdi e innovative del capoluogo lombardo”.

Dopo la cerimonia - cui hanno partecipato tante autorità istituzionali fra cui il sindaco di Milano Giuseppe Sala, l’ambasciatore del Belgio in Italia Pierre-Emmanuel De Bauw e Ursula Jone Gandini, direttore dell’Ufficio del turismo di Bruxelles in Italia - Brussels House ha dato immediatamente spazio alla prima tappa in Europa di un roadshow di 15 tour operator e istituzioni del Belgio.



La nuova sede, che ospita sia l’Ufficio del turismo del Belgio che Hub Brussels (agenzia belga di supporto al business), consta di una zona living modulare e pure di una cucina.