Australia: ecco la top ten delle spiagge più belle

L'Australia presenta la sua classifica delle 'Best Australian Beaches 2023’. A stilarla è stato l'esperto Brad Farmer per conto di Tourism Australia, che per oltre quarant’anni ha esplorato la maggior parte delle spiagge del Down Under. Per la prima volta, ad aggiudicarsi il titolo di 'Best Australian Beach’ è stato il South Australia con Stokes Bay su Kangaroo Island, una destinazione perfetta per le famiglie e per coloro che amano fare snorkelling.

Nella Top 10 si trovano anche Little Bondi nel Northern Territory e Flying Fish Cove di Christmas Island.

“L'Australia è rinomata a livello mondiale per le sue spiagge che sono una delle principali ragioni per cui i viaggiatori internazionali scelgono di visitare il Paese” spiega Phillipa Harrison, managing director di Tourism Australia.



Un'ulteriore conferma si trova nelle parole del senatore Don Farrell, ministro federale per Trade & Tourism, il quale sottolinea come i visitatori in arrivo dall’estero siano in crescita e come le spiagge siano una delle principali attrazioni.

Gaia Guarino