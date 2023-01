di Amina D'Addario

Dal Grand Hyatt Kuala Lumpur, un hotel di lusso con stanze e ristorante a tema Barbie, all’unico parco Lego dell’Asia a Johor Bahru, a sud della Capitale. Ma anche oltre 200 campi da golf, alcuni dei quali notturni, e la via ferrata più alta del mondo, sul monte Kinabalu. È l’immagine di una destinazione capace di attrarre anche famiglie e sportivi, quella che punta a promuovere la Malesia nel nostro Paese.

“I viaggi di nozze rappresentano oltre la metà degli arrivi totali, ma - sottolinea Vincenza Andreini, marketing e pr tourism Malaysia Italia - vediamo aumentare famiglie e anche viaggiatori singoli”. Da maggio a ottobre la destinazione ha accolto circa 14 milia connazionali. “Molto meno rispetto ai 55 mila del 2019, ma siamo fiduciosi di tornare ai numeri pre-Covid visto che molti operatori hanno iniziato a riproporre la Malesia con tanto prodotto pronto per la stagione estiva”.



A partire dallo scorso agosto, Malaysia Airlines ha introdotto un secondo volo diretto giornaliero tra Kuala Lumpur e Doha. I due voli giornalieri saranno operati da aeromobili A330-300 con 27 posti in Business Class, 16 posti in Economy con spazio extra per le gambe e 247 posti in Economy Class.