Si chiama D’Viajeros ed è il nuovo form da compilare online da parte dei passeggeri che si recano a Cuba, che va a sostituire il precedente cartaceo. Si tratta din un modulo da compilare prima della partenza e mostrato prima dell’imbarco in aereo contenente alcuni dei dati essenziali di chi viaggia nell’isola.



I dettagli

Il nuovo form è attivo da lunedì 23 gennaio e si differenzia con il suo omologo statunitense (l’Esta) in quanto è obbligatorio indipendentemente dal Paese di provenienza e non ha alcun costo aggiuntivo. Principale obiettivo della nuova procedura, si legge su Simpleflying, accelerare le procedure nei punti di ingresso. Gli addetti ai controlli all’ingresso nel Paese saranno in questo modo già in possesso di tutte le informazioni necessarie già prima dell’arrivo dei turisti.