La Francia insorge contro la riforma delle pensioni, le ripercussioni per il turismo

Le proteste scatenatesi in Francia contro la riforma delle pensioni allo studio da parte del Governo, che prevederebbe tra l'altro l’innalzamento dell’età pensionabile, rischia di mettere a rischio l’attività delle stazioni sciistiche. Sono diverse, infatti, le sigle sindacali che hanno chiesto azioni di sciopero intersettoriale e manifestazioni per martedì 31 gennaio anche se due sindacati, la Cgt e Force Ouvriere, che rappresentano i lavoratori degli impianti di risalita e delle stazioni sciistiche, hanno affermato di non voler danneggiare ulteriormente l’industria francese degli sport invernali, già pesantemente penalizzata dalla mancanza di neve prima di Natale.

I sindacati hanno dunque dichiarato che, ad esempio per i dipendenti degli impianti di risalita, lo sciopero potrebbe durare un giorno solo, anche se l’avviso di sciopero parla di un tempo illimitato.