Non c'è ancora nulla di scritto, ma lo screening tramite tampone per chi arriva dalla Cina in Italia potrebbe essere sospeso tra non molto. L'ordinanza che prevede l'obbligo dei controlli negli aeroporti per i passeggeri dei voli provenienti dal Paese del Dragone scade infatti a fine mese. E potrebbe non essere prorogata.

Il ministro della Salute Orazio Schillaci, come riporta ilsole24ore.com ha infatti precisato che i risultati degli screening delle scorse settimane sono "molto rassicuranti" anche perché non hanno rilevato varianti diverse da Omicron.



Le possibili opzioni

Tuttavia è ancora presto per dire che i controlli saranno cancellati. Per il momento le reazioni della comunità scientifica (riprese sempre dal giornale di Confindustria) sono ancora a favore di un prolungamento dello screening, anche per intercettare eventuali nuove varianti.



In ogni caso resta come dato positivo il fatto che i test eseguiti nelle ultime settimane non abbiamo dato esiti allarmanti.