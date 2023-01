Parigi 2024, al via la piattaforma unica di e-commerce per le Olimpiadi

Sono già aperte le vendite per i pacchetti hospitality in vista dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Il Comitato organizzatore dei giochi, in collaborazione con il fornitore di servizi di ospitalità On Location, ha infatti già sviluppato una piattaforma unica di e-commerce dedicatra all’evento che offre una vasta gamma di soluzioni ricettive, esperienze e pacchetti personalizzabili a disposizione di tutti gli appassionati di sport che vogliano assistere alle gare.



Pacchetti personalizzabili

Tra i servizi disponibili online, oltre ovviamente ai biglietti per assistere alle competizioni, gli hotel, i trasporti e le escursioni in città. Gli acquirenti possono poi personalizzare ulteriormente i loro pacchetti includendo una serie di attrazioni parigine e l’accesso all’esclusiva ‘Salon 24’, l’area dedicata a ospitalità e intrattenimento allestita all’interno del Palais de Tokyo.

L’acquisto tramite il portale ufficiale Paris 2024 Hospitality Program, spiega TravelPulse, è l’unica fonte ufficiale, sicura e affidabile per garantire l’ammissione agli eventi in occasione dei Giochi. Per la prima volta, dunque, le vendite di pacchetti turistici per gli spettatori olimpici sono centralizzate attraverso un unico fornitore di servizi di ospitalità. I pacchetti hospitality ideati da On Location sono in linea con il modello operativo ‘Games for All’ e ‘Games Wide Open’, elaborato dal Comitato di pianificazione delle Olimpiadi, che mira a rendere Parigi 2024 una delle edizioni più accessibili nella storia dei Giochi.