Il Regno Unito si svela al mondo: al via il 26 gennaio Showcase Britain

di Gaia Guarino

Il Regno Unito si mostra al mondo. L'appuntamento è il 26 gennaio allo Showcase Britain, evento di networking organizzato al Tottenham Hotspur Stadium di Londra. In questa occasione VisitBritain ospiterà più di 120 buyer internazionali, che nei giorni a seguire coinvolgerà in una serie di educational in Gran Bretagna.

Gli itinerari - da 3 a 5 giorni - condurranno gli ospiti verso l'Inghilterra, la Scozia e il Galles per mostrare loro i prodotti turistici più recenti e le numerose esperienze che è possibile vivere nel Paese.



I mercati coinvolti

Saranno 16 i mercati esteri coinvolti, dall'America all'estremo oriente e ovviamente l'Europa, inclusa l'Italia, ciascuno dei quali effettuerà un tour su misura.



Per il mercato italiano l’itinerario, che inizierà la sera del 27 gennaio, porterà i buyers alla scoperta di Oxford, Bath, Bristol e Wells, fino alla Cheddar Gorge. "Siamo lieti di mostrare la Gran Bretagna ai buyer internazionali per incentivare le prenotazioni", commenta Patricia Yates, ceo di VisitBritain. "Essi potranno sperimentare in prima persona la più calorosa accoglienza britannica e l'eccezionale e variegata offerta turistica".