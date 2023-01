Dal parco a tema alla campagna promozionale: le mosse di Dubai per il turismo

Un nuovo parco a tema per i tifosi del Real Madrid, una campagna consumer con protagonista il calciatore Karim Benzema e il rafforzamento di tutte le attività dedicate al trade. Sono le armi messe in campo da Dubai per incentivare i flussi.



Secondo i numeri diffusi dall’ente del Turismo in occasione di Fitur, da gennaio a novembre 2022 l’emirato ha ospitato 12,8 milioni di visitatori internazionali. Ma l’obiettivo è di arrivare ai 40 milioni entro il 2031.

Un obiettivo ambizioso che la destinazione conta di raggiungere anche con il supporto delle agenzie di viaggi. Un canale "chiave di vendita e promozione" che continuerà a essere aggiornato “attraverso diversi fam trip, sessioni di formazione e campagne di cooperazione con i principali tour operator del mercato". Attività che, si legge in una nota dell’ente, "saranno ulteriormente ampliate nel 2023”.



A. D. A.