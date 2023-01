Brasile, cambio al vertice di Embratur: Marcelo Freixo è il nuovo presidente

Marcelo Freixo (nella foto) assume la presidenza di Emabratur, l'Ente Brasiliano per il Turismo. Nominato dal presidente Luiz Inácio Lula da Silva lo scorso 13 gennaio, Freixo avrà come principale obiettivo del suo mandato quello di recuperare l'immagine del Brasile all'estero per attirare più turisti, portare investimenti e creare posti di lavoro nel Paese.

"Dopo quattro anni di isolamento internazionale causato dall'irresponsabilità del precedente governo - ha commentato Freixo in seguito alla nomina -, il Brasile tornerà sulla scena globale per riprendere il suo ruolo di guida nel promuovere il dialogo, la cooperazione, e ponendo il focus sulle questioni ambientali e sul cambiamento climatico. La missione di Embratur sarà quella di dare al turismo brasiliano la rilevanza che merita e che il mondo si aspetta da noi".



Primo passo sarà la riorganizzazione interna dell’Ente. "Realizzeremo una gestione tecnica e trasparente, basata sulle buone pratiche di mercato. Riprenderemo a concentrarci sul marketing, sulla promozione e sul sostegno alla commercializzazione del Brasile all'estero, basandoci su data intelligence e big data, su partnership con il settore pubblico e privato, su investimenti nell'innovazione, sull'inserimento dell'agenda della sostenibilità e delle azioni per il clima e sull'attenzione ai risultati", ha annunciato.



Il neo presidente intende inoltre collaborare con i ministri il cui lavoro è direttamente collegato alla modernizzazione delle politiche pubbliche e dei programmi volti a promuovere il turismo all'estero. "Oltre a integrare le nostre azioni nell'agenda di politica estera e in quella dei vari ministeri del governo Lula, riprenderemo il dialogo con il mercato e gli enti che svolgono azioni di promozione internazionale. Costruiremo un Embratur moderno, professionale, efficiente e impegnato nello sviluppo sostenibile", ha concluso.