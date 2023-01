Turchia, la Farnesina aggiorna le indicazioni per la sicurezza

"Si raccomanda di adottare misure di cautela, anche attenendosi alle indicazioni fornite dalle Autorità locali, nei luoghi ad elevata frequentazione ad Istanbul, Ankara, Izmir, nelle principali città del Paese e nelle più note mete turistiche e balneari". Così si legge nella pagina dedicata alla Turchia del sito viaggiaresicuri.it, curato dal Ministero degli Esteri, a proposito della destinazione Turchia.

Le indicazioni sono state aggiornate in seguito all'attentato avvenuto lo scorso 13 novembre in un'area centrale di Istanbul.



Il sito della Farnesina precisa anche di evitare "celebrazioni ed assembramenti, installazioni militari e delle Forze dell’Ordine, luoghi di culto e sedi di Associazioni e Fondazioni a carattere religioso, soprattutto in occasione di manifestazioni politiche o di cerimonie religiose".