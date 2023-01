Messico, stretta contro il fumo: in vigore una delle leggi più restrittive al mondo

Vita dura per i fumatori in Messico. Il Paese ha varato una delle più severe leggi al mondo contro le sigarette.

Di fatto, come riprende travelmole.com, entra in vigore il divieto assoluto di fumo in tutti gli spazi pubblici, inclusi i parchi e le spiagge. Il divieto riguarda anche gli alberghi, i centri commerciali e tutte le location per eventi.



La misura va a rafforzare il precedente divieto di fumare in ristoranti e bar, che era stato approvato nel 2021. Come già avviene in Italia, viene vietata anche la pubblicità delle sigarette.



Di fatto, viene vietato il fumo in qualunque ambiente al di fuori degli ambienti domestici.