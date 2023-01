Repubblica Dominicana, Miches protagonista della fiera

La Repubblica Dominicana approfitta della presenza a Fitur per alzare il velo su Miches, nuovo gioiello turistico nella zona Est del Paese, a Nord di Punta Cana.



Guidata dal ministro del Turismo David Collado, la delegazione dominicana arrivata a Madrid presenterà in questi giorni la nuova destinazione, dando dettagli sui piani di sviluppo e sugli hotel che hanno aperto e che apriranno nel prossimo biennio. Con l’occasione sarà anche lanciato, alla presenza di oltre 200 tour operator e agenzie di viaggi da tutta Europa, il nuovo roadshow europeo del Ministero del Turismo.



Superando i numeri del pre-pandemia, la Repubblica Dominicana ha chiuso il 2022 con oltre 7 milioni di turisti. “Andiamo a Fitur - ha sottolineato il ministro Collado - con l’impegno di continuare a lavorare instancabilmente e con trasparenza per poter confermare nel 2023 lo stesso tasso di crescita che abbiamo avuto nel 2022”.

A. D. A.