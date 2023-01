Disney compie 100 anni: i piani per parchi, resort e crociere

di Gaia Guarino

The Walt Disney Company si prepara a festeggiare quest'anno il suo primo secolo di storia. L'appuntamento più atteso è per il 16 ottobre, giorno in cui l'azienda di Topolino spegnerà le fatidiche 100 candeline. 'Disney 100 Years of Wonder' sarà il claim dei festeggiamenti che si svolgeranno in tutto il mondo durante i prossimi 12 mesi. Ogni parco Disney, resort e nave di Disney Cruise Line celebrerà a suo modo, non soltanto con brindisi e divertimento ma anche con diverse novità.

Il via ufficiale è previsto il 27 gennaio, con l'inaugurazione di attrazioni mozzafiato, parate colorate e tante emozioni con i celebri personaggi Disney. Tra le news più rilevanti per la travel industry presentate da travelpulse.com, l'apertura del The Pixar Place Hotel a Disneyland nonché della nuova lounge Disney Vacation Club Star View Station (riservata ai membri del Disney Vacation Club) all'interno di Tomorrowland al Disneyland Park.



Inoltre, The Disneyland Resort si ingrandirà con 350 camere Disney Vacation Club quando la torre The Villas sarà completata già nei mesi a venire.



Le novità per le crociere

Sul fronte dei viaggi via nave, Dcl debutterà con un itinerario di 7 notti a tema Pixar. Pixar Day at Sea andrà avanti fino a metà marzo 2023 e darà modo a tutti gli ospiti di incontrare i loro beniamini oltre che ovviamente godersi l'intrattenimento a bordo.



A fine ottobre, invece, Disney Cruise Line per la prima volta in assoluto salperà in direzione Australia e Nuova Zelanda con Disney Wonder, toccando destinazioni come Fiji e Samoa.