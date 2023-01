Universal Parks & Resorts, nuovo parco a tema in Texas

Universal Parks & Resorts sta progettando un parco a tema per famiglie con bambini piccoli a Frisco, un sobborgo di Dallas in Texas.

Il parco a tema Frisco è un nuovo concetto per Universal, che presenterà aree specifiche per il “pubblico più giovane".

Come riporta Travel Weekly, si tratterà di una parco regionale con attrazioni, spettacoli, incontri con i personaggi e luoghi di ristoro. "Sebbene di dimensioni più ridotte, avrà comunque la stessa qualità delle altre destinazioni resort più grandi di Universal" ha affermato Universal in una nota.

Universal sta inoltre progettando un hotel adiacente. La compagnia ha selezionato Frisco a causa del numero crescente della popolazione.



"Siamo lieti dell'opportunità di collaborare con la città e il sindaco Jeff Cheney mentre lavoriamo per dare vita a questo nuovo progetto ideato per incontrare i gusti di una fascia di clientela più giovane - ha commentato Page Thompson, president of new ventures per Universal Parks & Resorts -. Pensiamo che il nord del Texas sia il luogo perfetto per lanciare questo parco dedicato alle famiglie ".

Il parco sarà realizzato a est della Dallas North Tollway e a nord della Panther Creek Parkway.