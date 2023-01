Kastoria, la Grecia che non ti aspetti

di Gaia Guarino

Una Grecia che non ti aspetti. È questo il punto di forza di Kastoria, città che sorge sulla riva del lago Orestiada nella regione della Macedonia Occidentale. Un volto del Paese dal sapore balcanico da scoprire e apprezzare anche d’inverno.

Raggiungerla dall’Italia non è difficile: questa meta dispone infatti di un aeroporto internazionale (Aristotelis International Airport) che la collega ad Atene, oggi però – in virtù dei voli disponibili – risulta più pratico atterrare a Salonicco e proseguire poi via terra con un percorso in auto di un paio d’ore.



“In alternativa - aggiunge Kyriaki Boulasidou, direttore dell’Ente Nazionale Ellenico per il Turismo in Italia - si può arrivare via mare con il traghetto da Bari o Ancona, e approfittarne per aggiungere Ioannina al proprio itinerario”.