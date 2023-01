Non solo Covid. Nel mirino dell'Ecdc finiscono tutti i virus stagionali che stanno costringendo a letto milioni di persone in tutto il mondo. L'European Centre for Disease Prevention and Control ha infatti diramato una comunicazione in cui afferma che, vista l'alta circolazione di malattie, "le autorità aeroportuali, in collaborazione con le autorità sanitarie pubbliche dovrebbero considerare di raccomandare al pubblico di evitare viaggi non essenziali in presenza di sintomi respiratori" o "raccomandare di indossare una mascherina Ffp2".

Come riportato da ansa.it l'indicazione viene riportata all'interno dell'aggiornamento al protocollo sulla sicurezza sanitaria dell'aviazione alla luce delle decisioni del meccanismo del Consiglio di risposta alle crisi pubblicato lo scorso 4 gennaio.



I possibili effetti

Per il momento, da quanto emerge, si tratta solamente di indicazioni che non necessariamente si tradurranno in provvedimenti da parte dei Governi.



La linea dell'Ecdc traccia comunque una rotta per i protocolli e le loro eventuali evoluzioni. Il documento di inizio anno ha inoltre introdotto maggiori controlli in relazione alla situazione della Cina, anche se quest'ultima non viene messa in diretta correlazione con l'indicazione riguardante chi manifesta sintomi respiratori.