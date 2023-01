Seychelles oltre le attese, superati i 330mila arrivi

Supera le previsioni il 2022 delle Seychelles, che hanno chiuso l’anno con 334.552 arrivi, l’81% in più rispetto al 2021 e ben oltre le stime, che parlavano di 300mila visitatori.

L’Italia si piazza al quinto posto come mercato di riferimento dopo Germania, Francia, Russia e Regno Unito, con 18.619 presenze. Dall’Europa sono arrivati il 96% di visitatori in più rispetto al 2021, per un totale di 245.627 persone rispetto alle 125.514 dell’anno precedente. Primi tra i mercati emissori, sottolinea Askanews, il tedesco con 44.772 arrivi, seguito dalla Francia con 44.503 e dalla Russia con 31.180, mentre dal Regno Unito hanno scelto le Seychelles 21.676 turisti.



“Siamo davvero soddisfatti dei numeri registrati nel 2022 - dichiara a Askanews Danielle Di Gianvito, Marketing Representative di Tourism Seychelles in Italia -; dopo due anni difficili per le destinazioni a lungo raggio finalmente si torna alle cifre pre-pandemia. Le Seychelles, d’altra parte, hanno costantemente investito nel settore, fiduciose di poter presto accogliere i viaggiatori come prima e meglio di prima”. Ed esprime la sua gratitudine a tutti i player italiani del settore per il loro continuo lavoro che ha consentito di garantire che la destinazione rimanesse una delle migliori scelte per i visitatori del nostro Paese.