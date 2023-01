La Thailandia reintroduce le restrizioni di viaggio per i visitatori internazionali in entrata.

Le ultime linee guida ufficiali dell'ambasciata thailandese indicano che da oggi tutti i passeggeri in arrivo di età pari o superiore a 18 anni dovranno fornire la prova di essere completamente vaccinati contro Covid-19 o, in alternativa, di essere stati infettati e guariti nei sei mesi precedenti (180 giorni). In quest'ultimo caso, i viaggiatori dovranno produrre una lettera del proprio medico.



Come specifica la Farnesina infatti "il Governo thailandese, allo scopo di contenere la diffusione del Covid, ha annunciato l’introduzione di nuove regole per i visitatori stranieri che entrano in Thailandia per via aerea. Le nuove misure saranno in vigore a partire dal 9 gennaio 2023 fino al 31 gennaio 2023 alle ore 00.59. I passeggeri con più di 18 anni dovranno presentare documentazione attestante l’avvenuta somministrazione di due dosi di vaccino, oppure una lettera di un medico che attesti che l’interessato è guarito dal Covid da non più di 6 mesi (180 giorni). I passeggeri che non si sono vaccinati dovranno presentare adeguata lettera giustificativa firmata da un medico. I passeggeri che vengono da Paesi in cui sono in vigore misure che impediscono ai pazienti malati di Covid di tornare nel proprio Stato devono munirsi di un’assicurazione sanitaria che copra ogni terapia per un periodo pari alla permanenza in Thailandia più altri sette giorni. I passeggeri in possesso di passaporto thailandese sono esentati dai controlli di cui sopra. Parimenti, sono esentati i passeggeri in transito, che sono comunque obbligati ad attenersi alla normativa in vigore nel paese di destinazione. In caso di mancata esibizione dei documenti richiesti, la compagnia aera, cui competono i controlli, è tenuta a rifiutare l’imbarco all’interessato”.