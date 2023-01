Spagna in deciso recupero: 2022 vicino ai numeri del pre-pandemia

di Paola Trotta

La Spagna si avvicina ai livelli del pre pandemia, recuperando l'85 per cento del turismo estero pre covid (dati Frontur) con 67,4 milioni di arrivi di turisti stranieri da gennaio a novembre 2022. La cifra è inferiore del 15% rispetto allo stesso periodo del 2019, ma è il 138% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

Le isole Canarie sono state la destinazione principale per i turisti in novembre, con il 27,3% degli arrivi totali. Sempre nello stesso mese spicca la crescita annuale dei turisti provenienti da Stati Uniti (+82%) e Irlanda (+58%).



Novembre è stato dunque il mese top con 4,3 milioni di turisti internazionali che hanno viaggiato in Spagna, il 29,2% in più rispetto allo stesso mese dell'anno scorso e una flessione del 6,7% degli arrivi rispetto a novembre 2019, prima della pandemia.