Malta, Micas ed Europride in arrivo nel 2023

Il mondo dell’arte contemporanea punta gli occhi su Malta. Nel 2023 è prevista l’apertura ufficiale del Micas (Malta International Contemporary Art Space), nuovo punto di riferimento internazionale per la cultura nel Mediterraneo, allestito nei bastioni difensivi di Floriana, appena fuori le mura della capitale La Valletta. “Il museo sarà uno specchio del mondo attuale dal punto di vista sociale e ambientale - spiega Ester Tamasi, direttore Malta Tourism Authority in Italia - con l’obiettivo di valorizzare la vocazione inclusiva della cultura maltese. Non a caso, la nostra isola ospiterà dal 7 al 17 settembre anche l’Europride 2023”.

Dopo il lancio a fine settembre del Malta Tourism Observatory e la pubblicazione di un’indagine della Malta Hotels and Restaurants Association (Mhra), l’isola ha confermato il recupero del 75% degli arrivi turistici del 2019 nei primi sei mesi del 2022, con picchi dell’86% nel secondo trimestre e crescita della spesa media giornaliera, pari a 120 euro (+4,6% sul 2019). A. C.