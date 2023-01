La Francia accelera la marcia, per il 2022 stimati quasi 57 miliardi di incassi

La Francia sembra ormai aver ritrovato i ritmi pre-pandemici, almeno in fatto di turismo. A diro sono le stime di Atout France, che per la fine anno prospetta un livello di incassi simile al record del 2019; con un +6,8% in ottobre (rispetto al 2019), in quel mese gli incassi sono arrivati a un totale di 50 miliardi di euro, un risultato che dovrebbe garantire alla fine dell’anno finanziario 2022 “il raggiungimento del livello record del 2019 di 56,7 miliardi di euro" spiega l'organizzazione per la promozione della destinazione Francia.

Incassi che, come riporta L’Echo touristique, sono generati soprattutto dai mercati di prossimità con Belgio, Germania e Regno Unito sul podio. Gli Stati Uniti, dal canto loro, hanno fatto registrare "gli incrementi più forti" con ricavi "sostenuti da un tasso di cambio del dollaro ancora bilanciato rispetto all'euro" secondo Atout France.