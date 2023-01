Ras Al Khaimah: parte la campagna invernale per l'Italia

Si chiama ‘Segui il Sole’ la nuova campagna invernale di Ras Al Khaimah Tourism Development Authority (Raktda) che invita i viaggiatori italiani a fuggire dal freddo e dal grigiore per regalarsi una vacanza nell’emirato.

La campagna punta i riflettori sul paesaggio naturale, le spiagge e le numerose attività, tra cui le esperienze culturali, con la visita agli antichi insediamenti e siti storici tra cui quattro - Julfar, Shimal, Al Jazirah Al Hamra e Dhayah - inseriti nella Tentative List del Patrimonio culturale dell’Unesco. È inoltre possibile immergersi nella ricca storia della pesca delle perle visitando Suwaidi Pearls, la prima farm di perle coltivate della Regione.



Sport e adrenalina

Tra le tante attività sportive praticabili il golf, i tour nel deserto e quelle per gli amanti dell’adrenalina, come Jais Flight, la zipline più lunga del mondo, Jais Sky Tour, una serie di sei zipline che si estendono per 5km e Jais Sledder, la discesa in slittino più lunga della regione. Il Bear Grylls Explorers Camp, poi, garantisce un'esperienza in montagna emozionante durante la quale è possibile imparare tecniche di sopravvivenza.



Oltre 40 gli hotel, tra cui quelli di brand internazionali come Waldorf Astoria, InterContinental Mina Al Arab Resort & Spa, Ritz-Carlton Ras Al Khaimah Al Wadi Desert, Hilton Ras Al Khaimah Beach Resort e Mövenpick Resort Al Marjan Island, che ospita il più grande parco acquatico galleggiante del Golfo Arabico.