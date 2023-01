Islanda: nasce il 'Journal of Arctic Tourism' per i viaggi nelle regioni boreali

di Alberto Caspani

Lanciato in Islanda il 'Journal of Arctic Tourism', nuova pubblicazione per rafforzare la conoscenza professionale sui viaggi nelle estreme regioni boreali. Il progetto è curato dall’Icelandic Tourism Research Centre, in collaborazione con l’ente del turismo islandese e tre università statali.

Oltre a raccogliere le ultime ricerche in ambito turistico, il giornale è aperto a contributi internazionali vagliati da una commissione interna. “Prosegue il nostro impegno nello sviluppare un turismo più sostenibile e sicuro nel delicato ambiente nordico - spiega Karen Möller Sívertsen, project manager di Visit Iceland - mettendo a disposizione per ogni sito turistico sia contatori digitali degli accessi, affinché ogni visitatore scelga da sé i giorni meno affollati, sia nuove linee guide sui comportamenti prudenti promosse con la campagna Icelandic Pledge”.



Il turismo internazionale è infatti in piena ripresa, tanto da aver fatto registrare solo lo scorso novembre oltre 138mila arrivi internazionali (3° risultato migliore nella storia islandese).