Maltempo in Giordania, riaprono gradualmente i siti Unesco

Tornano gradualmente operativi i siti Unesco della Giordania. Le condizioni meteorologiche nel Paese si sono stabilizzate, dopo l’improvvisa ondata di maltempo che ha investito diverse zone turistiche. Tra queste, il sito archeologico di Petra, completamente invaso dall’acqua. Altre inondazioni sono state segnalate anche nella zona di Ammam e lungo la costa del Mar Rosso.

Diverse comitive di turisti sono state portate in salvo e, come riporta Travel Mole, sono circa 1700 le persone evacuate dal sito di Petra.



Ora, cessata la fase più intensa dell'emergenza, le rotte turistiche Unesco stanno riaprendo gradualemente al pubblico e la Petra Tourism Region Authority ha riferito alla testata inglese che “le autorità stanno attualmente lavorando per riabilitare le strade”.