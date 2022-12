Parigi è la meta turistica più attrattiva del mondo

Parigi è la destinazione turistica più attrattiva del mondo. Lo dice la Top 100 City Destinations Index 2022 realizzata da Euromonitor International. Questa è la seconda volta consecutiva che la città si aggiudica il titolo.

Per stabilire la graduatoria, Euromonitor analizza 57 indicatori su 6 aree: la performance economica e commerciale, la performance turistica, la politica di attrazione turistica della destinazione, le infrastrutture, la salute/sicurezza e la sostenibilità.



Parigi ha ottenuto voti alti in particolare nelle aree di 'Politica di attrazione turistica', 'Infrastrutture’ e 'Performance turistiche'. Otto delle prime città in classifica sono europee. Dubai (2°) e New York (10°) si affiancano così ad Amsterdam (3°), Roma (5°) e Barcellona (9°). In totale, 40 delle 100 città classificate sono europee.