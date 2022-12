La Croazia in Schengen: da gennaio frontiere aperte

La Croazia sarà l’ultimo Paese ad entrare nell'area Schengen e nell'Eurozona.

Entrando in Schengen il prossimo 1 gennaio infatti, la Croazia si unisce agli altri 26 membri dell'Ue e del See che hanno tutti i passaporti e tutti gli altri tipi di controllo alle frontiere reciproche.



Come ricorda TTG Media, gli aeroporti internazionali croati avranno un periodo di transizione di tre mesi per adeguare i propri controlli alle frontiere all'ingresso e, una volta completata la transizione, entro il 26 marzo 2023, i voli in partenza dall’area Schengen in arrivo in Croazia non saranno più tenuti al controllo passaporti di frontiera.



Il primo ministro croato Andrej Plenkovic ha dichiarato: "La Croazia ha ricevuto il sostegno unanime del Consiglio per gli affari interni e la giustizia e il 1 gennaio 2023 diventiamo membri di Schengen. Nell'anno della ratifica, abbiamo raggiunto gli obiettivi strategici del nostro Governo”.



Sempre a partire dal 1 gennaio, la valuta ufficiale in Croazia diventerà l'euro. Ci sarà un periodo di due settimane all'inizio del 2023 in cui saranno accettate sia la kuna croata che l'euro come forme di pagamento.



Per i primi sei mesi del 2023, le banche e gli uffici di cambio cambieranno kune in euro senza commissione, che potrebbe invece essere applicata nei sei mesi successivi.