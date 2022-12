Thailandia, truffe in aumento. Per gli stranieri un’app per chiedere aiuto

La Thailandia ha recentemente accolto turista straniero numero 10 milioni da inizio anno. Purtroppo, anche le truffe sono in aumento.

Per questo, le autorità thaillandesi hanno intensificato i controlli e le pattuglie nelle zone turistiche.



Come segnalato da Travelmole, le truffe pià frequenti riguarderebbero la connivenza con autisti di taxi e di tuk tuk. In base alle risultanze, i turisti presenti nelle principali località di attrazione del Paese verrebbero attirati in negozi di bassa qualità con falsi pretesti e indotti a comprare oggetti a prezzi incontrolalti. In aumento anche i furti.



In caso di necessità, i visitatori possono utilizzare l'app mobile ‘Tourist Police I Lert U’ per chiedere aiuto alla polizia.

"Stiamo cercando di sfruttare al massimo la tecnologia moderna per supportare il nostro lavoro" ha spiegato il tenente della polizia, Gen Sukhun.