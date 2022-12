Perù, evacuati i turisti bloccati a Machu Picchu

Continua a essere difficile la situazione in Perù, dove da giorni sono in corso proteste antigovernative che hanno portato anche il Ministero degli Esteri italiano a consigliare di annullare i viaggi.

Centinaia di turisti bloccati a Machu Picchu, come riporta ttgmedia.com, sono stati evacuati nel momento in cui è stato ripristinato un servizio ferroviario parziale dalla località, insieme ai voli dall'aeroporto più vicino, quello di Cusco.



La situazione, tuttavia, continua ad essere molto complessa. Secondo alcune fonti di stampa 5mila turisti sarebbero rimasti bloccati dopo che i manifestati avevano preso di mira proprio l'aeroporto di Cusco. Le proteste continuano a Lima e in altre grandi città del Paese come Arequipa. L'ingresso nell'aeroporto della Capitale è consentito solo alle persone in possesso di un biglietto aereo. Inoltre in diverse località è in vigore il coprifuoco.