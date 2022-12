Previsioni Gran Bretagna: la spesa dei turisti stranieri oltre il pre-Covid

Entrate turistiche derivanti dall’incoming anche superiori al 2019 a fronte di un numero di arrivi ancora in calo, 35,1 milioni contro gli oltre quaranta di tre anni fa. Sono queste le previsioni per il 2023 per il turismo in Gran Bretagna.

"La nostra priorità è stata quella di ricostruire il valore dei visitatori internazionali – ha commentato il direttore Europa di VisitBritain Gary Robson -, quindi è molto incoraggiante vedere la previsione di una continua e forte ripresa della spesa, a sostegno dei posti di lavoro, delle piccole imprese e delle economie locali in tutto il Paese".



La spesa dei visitatori dovrebbe attestarsi poco sotto i 30 miliardi di sterline, uno in più rispetto al 2019. “Il turismo è un settore estremamente competitivo a livello globale – aggiunge Robson -. All'inizio del prossimo anno presenteremo una nuova campagna che ci permetterà di competere vigorosamente nei mercati in cui stiamo registrando una forte crescita. Tra questi ci sono i principali mercati europei, gli Stati Uniti, il nostro mercato inbound più prezioso con una spesa in crescita del 15% quest'anno, così come i Paesi del Golfo".