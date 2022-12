Northern Territory: una fee di ingresso per i parchi naturali da aprile

Fee in arrivo anche per i visitatori della maggioranza dei parchi naturali presenti nel Northern Territory australiano. È uno dei primi passi del Governo che aveva annunciato l’istituzione di un pass online per accedere a molte delle attrazioni dell’area.

La ‘tassa di ingresso’ sarà operativa a partire dal mese di aprile e sarà di 25 dollari a persona, si legge su Travelmole, con l’esenzione per tutti i residenti. Riguarderà 50 degli 85 parchi esistenti, tra cui il Nitmiluk National Park e il Devils Marbles Conservation Reserve.



Con la nuova fee obiettivo del Governo è portare nelle casse dello stato 7 milioni di dollari annui.