di Amina D'Addario

“L’obiettivo e la sfida dei prossimi anni è rafforzare le relazioni tra i soci e, soprattutto, accrescere le nostre competenze". Così il presidente di Adutei Giovanna Sainaghi (nella foto) ha spiegato la mission dell'associazione duante un incontro a Roma con la stampa trade.



Direttore VisitFlanders, Sainaghi è stata eletta presidente dell'associazione dei delegati ufficiali del turismo estero in Italia (costituitasi nel 1982 e che oggi conta 27 associati) durante la scorsa assemblea dei soci svoltasi a ottobre a Rimini, in occasione del TTG Travel Experience 2022.

"Rappresentiamo tante destinazioni diverse - ha proseguito - e, sebbene alcune possano sembrare competitor, in realtà lavoriamo tutte sullo stesso mercato e abbiamo l’esigenza di capire di più il mercato italiano, quali sono le tendenze e come essere più efficaci nelle nostre attività”.



Il rapporto con i media

Ma centrale resta il coinvolgimento della stampa italiana, che continuerà a essere aggiornata sulle novità e le curiosità delle destinazioni attraverso workshop e newsletter di carattere tematico. E poi il tradizionale premio dedicato alla stampa, con la premiazione degli articoli selezionati dai soci.



Oltre alla nomina del nuovo presidente, l’assemblea ha provveduto al rinnovo delle cariche direttive: Neyda A. García, ente del Turismo della Repubblica Dominicana, é vice presidente Milano, mentre Ester Tamasi, ente nazionale per il Turismo di Malta, é vice presidente Roma. Il nuovo segreterario generale é Elisabeth Ones, ufficio norvegese per il Turismo, mentre Aljoša Ota, ente sloveno per il Turismo e presidente uscente, ricopre la carica di tesoriere.