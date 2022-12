Polonia, focus sul Mice: il Paese scala la classifica Icca

Cresce l’importanza del settore Mice per la Polonia che, secondo gli studi condotti dall’International Congress and Convention Association (Icca), si posiziona al 18esimo posto nella Top 20 Destination Performance Index.

Protagonista indiscussa Varsavia che, nel corso del 2022, ha ospitato 49 meeting, seguita da Cracovia con 45 e Poznan con 15.

A Danzica sono stati organizzati 13 eventi, seguita da Breslavia con 12, Lodz con 6 e Katowice con due.

Proprio a Cracovia si è tenuta la 61esima edizione dell’International Congress and Convention Association (Icca) del 2022. A farla vincere tra le altre candidate nel 2021 lo sviluppo di nuovi centri congressi e sedi storiche uniche. Cracovia, inoltre, è la capitale storica della Polonia, con un centro patrimonio dell’Unesco e numerosi musei ed è sede di nuovi festival intrutti gli ambiti. Qui si svolgono, inoltre, circa 100 eventi regolari simili a festival con circa 200.000 partecipanti.



Eventi internazionali

Tra i numerosi eventi ospitati dalla Polonia quello di Poznan, la Conferenza Europea UFI 2022, che ha puntato i riflettori sulle sfide affrontate dai professionisti del settore fieristico ed eventi. Nel marzo di quest’anno il Centro europeo di solidarietà di Danzica è stato ancora una volta sede della conferenza 'Nuove tendenze nel turismo'. Quest’anno l’organizzatore, Gdansk Convention Bureau, ha aggiunto a questo un nuovo evento: il Let’s Meet – Event Professionals Forum.



A Breslavia, invece, si è tenuta la conferenza annuale dell’International Public Law Association, dal 4 al 6 luglio 2022, mentre Varsavia, tra i tanti meeting internazionali, ospiterà dal 18 al 21 ottobre 2023 la 19esima Conferenza europea sull’AIDS (#EACS2023).



Sempre il prossimo anno Lodz ospiterà il più grande forum europeo dell’aviazione, Routes Europe 2023, con circa 1.200 delegati, tra cui i rappresentanti di oltre 90 compagnie aeree.



Un settore emergente

“Il settore Mice polacco ha saputo adattarsi ai cambiamenti degli ultimi anni – afferma Barbara Minczewa, direttrice dell’Ente Nazionale Polacco per il Turismo – e destinazioni, sedi congressuali, hotel, Dmc, Pco e convention bureau hanno introdotto con successo soluzioni che consentono di organizzare eventi di alta qualità non solo sicuri, ma anche responsabili e tecnologicamente avanzati e una gamma di venue che si sposa con la crescente funzionalità degli spazi, strutture moderne e confortevoli che si affiancano a location ricche di storia”.



Nella foto l'ICE Kraków Congress Centre a Cracovia