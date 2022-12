Da gennaio la Croazia entra nell’Ue

L'area Schengen si amplia. La Croazia ha ottenuto il via libera per l'ingresso nell'Unione europea: il debutto è fissato per il primo genna il 2023. Respinte invece le domande di Bulgaria e Romania, a causa del veto dell'Austria.

Si tratta della prima volta, come evidenzia ilsole24ore.com, in cui l'area Schengen torna a crescere dopo 10 anni.



Con l'ingresso nell'Ue, sarà più semplice per gli italiani visitare la Croazia. Come per tutti gli altri Paesi dell'area, infatti, sono aboliti i controlli sistematici alle frontiere. Restano invece i controlli sui confini all'estero dell'area Shengen.