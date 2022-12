Repubblica Dominicana: obiettivo 7 milioni di turisti entro la fine dell’anno

Superare i 7 milioni di turisti internazionali. Questo il traguardo che la Repubblica Dominicana spera di tagliare entro la fine del 2022.

Il tempo rimanente per mettere a segno il risultato è ormai poco, ma l’obiettivo, per il Governo, è raggiungibile, considerando che tra gennaio e novembre il Paese ha accolto oltre 6,3 milioni di turisti.



Solo nel mese di novembre - riporta Hosteltur - sono stati registrati oltre 571mila arrivi, che hanno generato entrate per 532 milioni di dollari.



La spesa accumulata nel 2022, inoltre, è la più alta dal 2010, anno record.