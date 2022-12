L’Austria ‘slow’ in dodici esperienze

"Austria in pista per capitalizzare i numeri in arrivo dal turismo nell'ultima parte del 2022 e nel 2023. "Malgrado sia molto difficile fare previsioni per il 2023 - commenta il direttore Italia di Austria Turismo, Herwig Kolzer - le prospettive sono buone. Non sono solo i mercatini di Natale a trainare i flussi turistici nel prossimo mese, ma anche tutte le attività 'slow' da praticare all'aria aperta e le occasioni per scoprire un patrimonio culturale ampio e diversificato, non necessariamente legato alle località e ai monumenti più famosi". Proprio su questo elemento si fonda anche la promozione per fine 2022 e per il 2023, forte di dodici proposte per un inverno rigenerante a tu per tu con la natura.



A queste il responsabile b2b trade, Kathrin Ploder, aggiunge il fitto calendario di eventi in programma, fra i quali spiccano i 300 anni del Belvedere, la Mozart Week a... (continua a leggere sulla digital edition)