Stop anche alle ultime restrizioni ancora in vigore per i turisti che si recano in Tunisia indipendentemente dal Paese di provenienza. Il Governo ha infatti deciso di dare il via libera generalizzato e non verrà più richiesto né il certificato di vaccinazione contro il Covid, né il test negativo prima dell’ingresso.

Restrizioni in loco

Resteranno solamente in vigore alcune misure locali, si legge su ttgmedia.com, come l’obbligo di indossare la mascherina in caso si presentino sintomi legati al virus, mentre nei luoghi al chiuso non adeguatamente ventilati ne verrà raccomandato l’utilizzo.



Le attuali misure potranno essere aggiornate o riviste in caso di aumento dei contagi.



L’allentamento delle restrizioni rappresenta un passo importante verso la realizzazione degli obiettivi di crescita della destinazione, che punta per il 2024 al superamento delle prestazioni turistiche del 2019.