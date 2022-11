Catalogna: 12 milioni per promuovere il turismo enogastronomico

La Catalogna brinda al 2023 con 380 milioni di bottiglie. Tanta la produzione dei suoi 65mila ettari di vigneti, che saranno al centro dell’offerta turistica per il prossimo anno: “Vogliamo collocare la nostra regione fra le Top8 d’Europa - ha spiegato Marta Teixidor (nella foto), direttrice dell’ente del turismo della Catalogna in Italia - e abbiamo stanziato 12 milioni di euro per sviluppare le potenzialità enogastronomiche del territorio entro i prossimi tre anni. Il modo migliore per conoscere questo tesoro, forte di 50 ristoranti stellati Michelin e 27 Stella Verde, è percorrere i duemila km del Gran Tour di Catalunya”.

Gli italiani non hanno perso tempo: da gennaio a fine novembre sono stati registrati quasi 800mila arrivi in Catalogna (-20% rispetto al 2019), su un totale di 11,5 milioni di turisti stranieri: numeri ormai prossimi al periodo pre-pandemico. Il sorprasso potrebbe avvenire già dal 2023, grazie alle iniziative per il 50° anniversario dalla morte di Pablo Picasso, oltre che per la spinta delle vacanze outdoor e cicloturistiche. A.C.