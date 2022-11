ExploreFrance: fino a fine anno la campagna per destagionalizzare i flussi

Dopo il successo della prima edizione nel 2021, Atout France, i 13 organismi regionali del turismo metropolitano e 30 aziende del settore turistico hanno nuovamente unito le forze per invitare i viaggiatori europei a ‘esplorare la Francia’.

Con la campagna di rilancio intitolata #ExploreFrance, l'obiettivo era mantenere e rafforzare la dinamica avviata nel 2021. Per gli attori turistici coinvolti si trattava infatti di posizionare meglio la Francia come destinazione sostenibile, in grado di rispondere alle nuove aspettative dei viaggiatori europei che desiderano una forma di turismo più rispettosa e ancorata al territorio.

La campagna si è basata sui punti di forza della destinazione Francia: natura incontaminata, spostamenti ‘dolci’ garantiti, sistemazioni in hotel impegnati in un approccio turistico sostenibile, gastronomia locale, città e villaggi particolari, natura, cultura e arte di vivere, sono stati gli elementi chiave per scoprire il Paese ‘fuori dai sentieri battuti’.



Al fine di favorire una migliore distribuzione nel tempo dei flussi turistici, gli investimenti hanno in particolare cercato di incoraggiare partenze per la Francia in primavera e in autunno, rispettivamente con il 23% e il 27% del budget totale investito, mentre il 13% del budget è stato destinato a contenuti per tutte le stagioni (il 36% viene investito nella stagione estiva).



La campagna prosegue sino alla fine dell'anno per incoraggiare le partenze nell'ultimo trimestre. In effetti, le prossime settimane si prospettano positive, con intenzioni di viaggi leisure entro 6 mesi, e tutte le destinazioni sono in aumento rispetto al 2021, in particolare per i mercati britannico (87%, +4 punti), tedesco (82%, +7 punti ), olandese (66%, +6 punti) e americano (90%, +6 punti).



Secondo lo studio post-test pubblicitario, condotto su 4 mercati per valutarne gli effetti sulla popolazione esposta alla campagna Explore France, l'approccio narrativo ha creato prossimità, autenticità e generato complicità. Questo storytelling è stato decuplicato da una strategia digitale e da un uso sapiente dei codici delle piattaforme social su cui i contenuti sono stati trasmessi.



La prospettiva creativa scelta ha permesso di mettere in luce la moltitudine di esperienze da vivere in Francia - particolarmente attrattive per il target dei millennial – e di svolgere un ruolo fortemente ispiratore mettendo in luce luoghi poco conosciuti, ma anche di superare certi clichè.



L’investimento totale, pari a circa 10 milioni di euro, è stato coinvestito quest'anno dallo Stato attraverso Atout France e dai Comitati Regionali del Turismo/Agenzie di Attrattività/Agenzie del Turismo della Francia metropolitana in modo uguale e dalle società francesi e dai mercati internazionali per il restante quasi 30%.