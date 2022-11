Brand Usa festeggia con il trade il Thanksgiving Day

Brand Usa celebra il giorno del Ringraziamento insieme alla stampa e ai t.o. in una location d’eccezione, un’accogliente casa milanese nel cuore della città, proponendo menù e atmosfere in linea con la classica tradizione a stelle e strisce.

Ad accogliere gli ospiti sono state Josephine Andó, trade director di Brand Usa in Italia e Monica Velardita, pr director, che hanno sfruttato l’occasione del Thanksgiving Day non soltanto per incontrare il trade in virtù di un rapporto di collaborazione da consolidare sempre più nel prossimo futuro, ma anche per aprire la strada a una serie di iniziative ed eventi che nei prossimi mesi Brand Usa organizzerà per il mercato italiano.



Nella foto: Josephine Andó e Monica Velardita



Gaia Guarino