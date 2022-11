Bob Iger nuovo ceo di Walt Disney Company

Bob Iger è tornato in qualità di ceo in Walt Disney Company, in sostituzione di Bob Chapek.

Iger è stato l'amministratore delegato di Disney per 15 anni, fino al passaggio di testimone a Chapek nel 2020.

Iger, come riporta Travel Weekly, avrebbe accettato di ricoprire il ruolo di ceo di Disney per due anni, con il mandato del consiglio di amministrazione di trovare un successore al termine del suo mandato.

Il presidente del consiglio di amministrazione Susan Arnold ha spiegato: "Iger ha la stima del gruppo dirigente di Disney, con la maggior parte dei quali ha lavorato a stretto contatto fino a 11 mesi fa, stima condivisa dai dipendenti Disney in tutto il mondo. Questo consentirà una passaggio della leadership senza soluzione di continuità”.



Arnold ha anche ringraziato Chapek "per il servizio reso a Disney nel corso della sua lunga carriera, inclusa la guida dell'azienda attraverso la pandemia". Chapek era diventato ceo nel 2020 , lasciando il suo precedente ruolo di presidente della divisione parks, experiences and products. Il ceo uscente aveva lavorato in Disney per 29 anni, a partire dal 1993 come direttore marketing di Walt Disney Studios Home Entertainment. È stato nominato presidente di Disney Consumer Products nel 2011 e presidente della divisione parchi nel 2015.