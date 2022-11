Dubai, nel 2023 un parco a tema per i tifosi del Real Madrid

Un parco a tema per gli appassionati del Real Madrid nel cuore degli Emirati. Aprirà verso la fine del 2023 a Dubai, grazie a una partnership appena siglata tra Dubai Parks and Resorts e il club calcistico spagnolo.

L’attrazione, prevista per l’ultimo trimestre dell’anno prossimo, riporta Hosteltur, proporrà esperienze sportive e interattive ed eventi a tema per tutte le età, che coinvolgeranno tifosi, appassionati di calcio, famiglie e bambini.



“Siamo lieti di aggiungere questo ambizioso progetto alla fiorente offerta di intrattenimento e svago di Dubai – ha spiegato alla testata Fernando Eiroa, direttore generale di Dubai Holding Entertainment -. Il Real Madrid è una megastar del calcio globale e una delle squadre sportive più riconosciute al mondo, con un record di successi senza rivali e milioni di tifosi appassionati in ogni angolo del globo. Non vediamo l’ora di coinvolgere gli appassionati di sport, le famiglie e i bambini in emozionanti avventure. Questo progetto è in linea con la nostra missione di promuovere Dubai come destinazione turistica di prima classe”.