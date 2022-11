Monaco di Baviera si reinventa all'insegna dei quartieri 'alternativi'

Monaco di Baviera si reinventa. Facendo tesoro dell’Hood Love, la passione post-pandemica per la vita dei quartieri alternativi, la città dell’Oktoberfest sta trasfomando con successo le abitudini turistiche degli italiani.

“Con la crescita di accessi alla piattaforma Munich Travel - evidenzia Christian Valentini (nella foto), responsabile marketing Muenchen Tourismus - siti ecologici come l’Eglischer Garten e il fiume Isar, completamente balneabile, sono stati inclusi in nuove escursioni che esplorano la città. Sempre più richiesti i green fashion tours e gli itinerari sulle orme degli antichi fornitori di corte, ma anche spostamenti sulle tipiche carrozze elettriche e-Fiaker o in e-bike, spingendosi lungo l’intera Deutsche Alpenstrasse”.

Riapertura poi per la prima sezione del Deutsche Museum, uno dei poli attrattivi in via di rinnovamento che, sino al 2019, hanno contribuito a generare in città 18,3 milioni di pernottamenti (di cui il 48% internazionali).

Alberto Caspani