La Germania lancia 'Feel Good', il nuovo sito sull'offerta sostenibile

di Alberto Caspani

La campagna 'Feel Good' sulla sostenibilità dell’offerta tedesca conquista gli italiani. Grazie al nuovo microsito promosso dall’Ente nazionale germanico del turismo, che raccoglie fra l’altro mille300 strutture ricettive sostenibili e oltre mille200 eco-camping con cartina interattiva integrata al calcolo dell’impronta ecologica, il trend di crescita turistica è avanzato ancora.

Fra gennaio e agosto sono stati registrati 742mila arrivi dal Belpaese, pari a 1 milione 728mila pernottamenti. “L’Arcadis Sustainable City Index - spiega Agata Marchetti (nella foto), direttrice ad interim Gntb - premia in particolare Berlino (5° posto al mondo) e Monaco di Baviera, ma accanto alla consolidata richiesta di vacanze in città, anche gli italiani sono fra i turisti che cercano sempre più soggiorni lontano da luoghi affollati (63%) e fuori stagione (51%)”.



Se il museo - forum Futurium di Berlino è oggi il punto di riferimento della scena green europea, fra gli itinerari Being Active & Nature guadagna popolarità la Ciclabile del Diemel.