Il tradizionale appuntamento con il Premio Stampa organizzato dall’Ufficio nazionale israeliano del turismo in collaborazione con Fto ha offerto l’occasione per fare il punto sulla ripartenza dei viaggi a medio e lungo raggio.

“Il mercato italiano rappresenta il sesto emissore per Israele, e da marzo a oggi ha totalizzato circa 60mila visitatori che hanno scelto il Paese - ha spiegato il direttore per l’Italia dell’ufficio nazionale israeliano per il turismo, Kalanit Goren (nella foto) -. Sono oltre 100 i voli settimanali che da tutta Italia raggiungono il Paese, con la novità del volo che dal 17 dicembre collegherà Roma a Eilat”.



Negli auspici del direttore quindi, il 2022 si chiuderà come l’anno della ripartenza, che indica un rinnovato interesse verso una meta “valida 365 giorni all’anno”. Da qui il lancio della campagna ‘Two cities, one cabin bag’, che ha l’obiettivo di ricordare quanto la destinazione sia vicina, dal clima sempre mite e ideale anche per un city break.



“A livello generale, sul medio e lungo raggio siamo ancora lontani dai volumi registrati nel 2019 – aggiunge Gabriele Milani, direttore di Fto – ma si sta comunque riprendendo quota. In questa fase sarà fondamentale individuare i cambiamenti registrati dalla nuova domanda turistica, in modo tale da saper rispondere alle esigenze dei clienti. Questo in tutti i settori del turismo, dal business travel all’organizzazione di eventi, fino al turismo religioso e di scoperta”. I.C.