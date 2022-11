Aruba, un quiz per scoprire il proprio ‘Aruba Effect’

L’isola di Aruba rilancia sul mercato italiano. Soprannominata la One Happy Island, la destinazione ha infatti lanciato un quiz che consente di partecipare a un concorso ad hoc che permette di scoprire quale sia ‘la propria Aruba’, o meglio, quale ‘Aruba Effect’ ci appartenga di più: modi diversi di vivere Aruba che però sono accomunati dalla stessa sensazione di serenità.



Il concorso è ospitato sulla piattaforma scoprithearubaeffect.it. Tutti i partecipanti riceveranno via mail una guida in formato pdf di Aruba: informazioni utili, itinerari di viaggio e consigli da veri local per organizzare al meglio il proprio viaggio.



Tutti gli iscritti al concorso parteciperanno inoltre all’estrazione di un viaggio ad Aruba. In palio un viaggio con volo andata/ritorno e soggiorno di 7 notti per 2 persone presso il Manchebo Beach Resort & Spa, situato su Eagle Beach.