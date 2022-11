Perù, revocate le restrizioni anti-Covid per i turisti stranieri

Il Perù ha revocato tutte le restrizioni di viaggio per i turisti internazionali. Ai viaggiatori in arrivo non è più richiesto di presentare una prova di vaccinazione o l’esito negativo a un test anti-Covid.

Alleggerite anche le misure all’interno del Paese. Secondo quanto disposto dal Governo, riporta lechotouristique.com, l’uso delle mascherine è ora facoltativo sia negli spazi aperti che in quelli chiusi.



L’Ente del turismo ha comunque fatto sapere che il Paese continuerà ad adottare protocolli di prevenzione e contenimento dei contagi.