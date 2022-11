Santo Domingo, Turchia e Costa Rica: le destinazioni regine per il 2022

Un nuovo rapporto ha rivelato la performance delle principali destinazioni globali del 2022, con la Repubblica Dominicana in cima alla lista dei paesi e Antalya, in Turchia, che si è guadagnata il primo posto nella lista delle città.

Secondo gli ultimi dati di ForwardKeys sulla vendita di biglietti aerei, la Repubblica Dominicana accoglierà il 5% di visitatori in più nel 2022 rispetto al 2019, mentre Turchia, Costa Rica e Messico dovrebbero accogliere lo stesso numero di visitatori.

"Guardando al mondo su base regionale, bisogna apprezzare i paesi caraibici per i loro primi sforzi per sostenere gli arrivi di visitatori e la continua crescita in un panorama di viaggio sempre più competitivo", ha affermato Olivier Ponti, vicepresidente di ForwardKeys.



Come riportato da Travelpulse d'altra parte, in base alla ricerca di ForwardKeys Giamaica e Pakistan stimano una media del 5% in meno di visitatori quest'anno, seguiti da Bangladesh (in calo dell'8%), Grecia (in calo del 12%), Egitto (in calo del 15%), Portogallo (in calo del 16%) ed Emirati Arabi Uniti (in calo del 17%).

Tra le principali città di destinazione, la migliore risulta essere Antalya, che accoglierà il 66% di visitatori in più rispetto al 2019. È seguita da San Jose Cabo, in Messico, Puerto Vallarta sempre in Messico, Punta Cana, San Salvador, Lahore, Montego Bay e Islamabad.



"Si distingue anche il Medio Oriente, che ha contribuito ad accelerare la ripresa ospitando grandi eventi mondiali come il Dubai World Expo, il Gran Premio di Formula 1 e, soprattutto, la Coppa del Mondo Fifa in Qatar - ha aggiunto Ponti -. Il Golfo ha anche visto un ritorno relativamente robusto nei viaggi d'affari, un segmento il cui recente risveglio è stato una sorpresa per molti".

La forte rappresentanza delle destinazioni centroamericane e caraibiche in cima alla lista riflette la forza del mercato outgoing degli Stati Uniti e l'approccio adottato da molti paesi dipendenti dal turismo nei Caraibi e nel Golfo del Messico.

La domanda le vacanze al mare ha guidato la ripresa, con i viaggi d'affari e il turismo nelle città al contrario in ritardo fino all'autunno.